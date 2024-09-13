अपनी बेटी की बड़ी बहन लगती हैं महिमा चौधरी, सिंगल मदर के नाम से हैं मशहूर
बॉलीवुड अदाकारा महिमा चौधरी आज अपना जन्मदिन सेलीब्रेट कर रही हैं।
51 साल की महिमा चौधरी अपनी बेटी अरियाना को अकेले पाल रही हैं।
साल 2013 में महिमा चौधरी ने अपने पति बॉबी मुखर्जी से तलाक ले लिया था।
तलाक के बाद महिमा चौधरी ने बेटी की कस्टडी ले ली थी।
महिमा चौधरी की बेटी हूबहू उनकी तरह दिखती है।
लोग महिमा चौधरी को अरियाना की बड़ी बहन बताते हैं।
एक एक्सीडेंट होने के बाद महिमा चौधरी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी।
एक्सीडेंट के बाद महिमा चौधरी ने अचानक ही बॉलीवुड से गायब होने का फैसला किया था।
mahima4
