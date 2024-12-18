जब Pakistan की इस Actress को मिला Heeramandi का ऑफर, रख दी थी ये शर्त
पाकिस्तान की एक अदाकारा ऐसी भी है जिसे हीरामंडी में काम करने का मौका मिला था.
यहा हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की जिन्होंने हाल ही में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है.
इस बातचीत के दौरान माहिरा खान ने बताया कि उनको 15 साल पहले संजय लीला भंसाली से मिलने का मौका मिला था.
इस दौरान संजय लीला भंसाली ने माहिरा खान को हीरामंडी में काम करने का ऑफर दिया था.
माहिरा खान ने बिना देरी किए हीरामंडी में काम करने के लिए हामी कर दी थी लेकिन उनकी एक शर्त थी.
माहिरा खान ने कहा था कि वो हीरामंडी में शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं.
माहिरा खान ने बताया कि संजय लीला भंसाली हीरामंडी में एक पाकिस्तानी अदाकारा को लेना चाहते थे.
हालांकि माहिरा खान की शर्त सुनकर संजय लीला भंसाली ने अपना फैसला ही बदल दिया.
