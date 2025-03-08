ब्रेकअप के बाद पहली बार पारस छाबड़ा को लेकर बोलीं माहिरा शर्मा, आदत बदलती है, लेकिन...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 08, 2025

'बिग बॉस 13' की माहिरा शर्मा क्रिकेटर मोहम्मद सिराज संग डेटिंग की खबरों से चर्चा में हैं, हालांकि उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया है.

लेकिन अब एक्ट्रेस नए मुद्दे को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, माहिरा ने अब एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ी बात कह दी है.

उन्होंने पारस को लेकर कहा कि 'जो जाए उसे जाने दो, क्योंकि आदत बदलती है फितरत नहीं.'

बता दें कि माहिरा और पारस की लव स्टोरी 'बिग बॉस 13' में शुरू हुई थी. इनका रिश्ता तीन साल चला और फिर दोनों की राहें जुदा हो गई.

इंटरव्यू में माहिरा ने कहा कि 'जो जा रहा है, उसे रोकना मत, दूसरा मौका देने की भूल न करो.'

माहिरा ने बताया साल 2022 में शिवखोड़ी जाने से उनकी जिंदगी बदली, महादेव पर भरोसा बढ़ा और गुस्सा कम हुआ.

माहिरा अब शांत जिंदगी जी रही हैं, फैंस को उनके बयानों का इंतजार रहता है.

मालूम हो कि 'बिग बॉस 13' में माहिरा फिनाले से पहले बाहर हो गईं थीं और इस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला बने थे.

