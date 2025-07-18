माहिरा शर्मा ने बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी, बीच समंदर दिखाय ऐसा जलवा, फैंस बोले- 'सिराज भाई तो...'
Sadhna Mishra
| Jul 17, 2025
माहिरा शर्मा ने एक बार फिर से अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
एक्ट्रेस ने अब शॉर्ट ड्रेस में समंदर के बीच ऐसा जलवा दिखाया है, कि फैंस उनके हुस्न के कायल हो गए हैं.
इन तस्वीरों में माहिरा शिप पर पोज देती नजर आ रही हैं, जो उनके नए फोटोशूट का हिस्सा है.
माहिरा का यह नया और स्टाइलिश अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'दिन के सपने में...' जो उनके फैंस का दिल जीत रहा है.
हालांकि, माहिरा के इस पोस्ट पर फैंस उन्हें क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को लेकर कई सारे कमेंट्स किए हैं.
एक यूजर ने तो यह तक लिख दिया 'सिराज भाई तो कल ही प्रपोज कर देंगे देखकर.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.
बता दें कि, बिग बॉस 13 से फेम पाने के बाद माहिरा कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियो में भी नज़र आ चुकी हैं.
