बिग बॉस कि इस X कंटेस्टेंट ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बैकलेस ब्लाउज में दिए पोज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी माहिरा शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है.
एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं.
इसी बीच माहिरा की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया का पारा बढ़ा रही हैं.
दरअसल, लेटेस्ट फोटोज में माहिरा ने बैकलेस ब्लाउज पहन सिजलिंग पोज दिए हैं.
पिंक कलर की प्रिंटेड साड़ी पहन माहिरा शर्मा ने अपने घर की छत पर फोटोशूट कराया है.
वहीं साड़ी को उन्होंने ब्लू ब्लाउज के साथ पेयर किया है.
फुल स्लीव्स बैकलेस ब्लाउज पहन माहिरा शर्मा अपना फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दीं.
फोटोशूट के दौरान एक्ट्रेस ने कंधे से साड़ी का पल्लू उतारा और उसे ठीक करते हुए पोज दिए.
एक-एक फोटो पर फैंस दिल हार बैठ रहे हैं और एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
माहिरा बिग बॉस के अलावा 'कुंडली भाग्य', 'यारो का टशन' और 'बेपनाह प्यार' में दिखाई दी थीं.
