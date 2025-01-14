परेश रावल संग पतंगबाजी करते दिखे अक्षय कुमार, भूत बंगले के सेट पर जमकर लड़ाए पेंच

आज देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी एक वीडियो शेयर की है। अक्षय कुमार की इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में अक्षय कुमार ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार हाथ में मांझे के जरिए अपनी पतंग को कंट्रोल कर रहे हैं. वहीं परेश रावल पीछे चरखा लिए खड़े हैं.

अक्षय कुमार और परेश रावल की इस जुगलबंदी ने फैंस का दिल जीत लिया. वीडियो में परेश रावल सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहने नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के जरिए अक्षय कुमार ने अपने फैंस को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं.

अपने वीडियो में अक्षय कुमार काफी तरोताजा नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार को लग ही नहीं रहा है कि जैसे वो काम कर रहे हैं. अक्षय कुमार का ये वीडियो फिल्म भूत बंगले के सेट का है.

अक्षय कुमार इस समय अपनी फिल्म भूत बंगले की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म के सेट पर ही अक्षय कुमार ने पतंग उड़ाई है. अक्षय कुमार को देखकर लग रहा है कि वो अपने जमाने के पतंगबाज रह चुके हैं.

26 जनवरी के मौके पर अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म स्काई फोर्स में नजर आने वाले हैं. कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार ने अपनी इस फिल्म का ट्रेलर फैंस के साथ शेयर किया था.

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर प्रियदर्शन बना रहे हैं. अक्षय कुमार को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. बीता साल वैसे भी अक्षय कुमार के लिए अच्छा नहीं रहा है.

फिलहाल ये वीडियो शेयर करके अक्षय कुमार ने एक बार फिर से फैंस का ध्यान अपनी तरप खींचना शुरू कर दिया है. काम के बीच बीच में अक्षय कुमार अपने फैंस को अपडेट देना नहीं भूलते हैं.

