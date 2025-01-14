परेश रावल संग पतंगबाजी करते दिखे अक्षय कुमार, भूत बंगले के सेट पर जमकर लड़ाए पेंच

अक्षय कुमार और परेश रावल की इस जुगलबंदी ने फैंस का दिल जीत लिया. वीडियो में परेश रावल सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहने नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के जरिए अक्षय कुमार ने अपने फैंस को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं. Source: Instagram