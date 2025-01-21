वैलेंटाइन वीक आपके प्यार को बनाएगा खास, रिलीज को तैयार ये 5 बड़ी फिल्में
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 21, 2025
वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मंथ में कोई अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देता है, तो कोई रिंग देकर प्रपोज करता है. तो कोई कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी प्यार के इस वीक को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये कुछ रोमांटिक मूवीज देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लवयापा- एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी 'लवयापा' 7 फरवरी को रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
धूम धाम- यामी गौतम और प्रतीक गांधी स्टारर 'धूम धाम' OTT प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स पर 14 फरवरी को 'वैलेंटाइन डे' पर रिलीज होने को तैयार है.
Source:
Bollywoodlife.com
छावा- विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर 'छावा' 14 फरवरी को रिलीज होगी, फिल्म 'छावा' का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बदमाश रवि कुमार- बदमाश रवि कुमार में सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया लीड रोल में नजर आएंगे, जो 7 फरवरी को रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
नखरेवाली- रोमांटिक, कॉमेडी फिल्म 'नखरेवाली' 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, इस फिल्म में नीता सतनानी और अंश दुग्गल नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Saif Ali Khan की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा ये शख्स?
अगली वेब स्टोरी देखें.