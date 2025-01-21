वैलेंटाइन वीक आपके प्यार को बनाएगा खास, रिलीज को तैयार ये 5 बड़ी फिल्में

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025

वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है.

इस मंथ में कोई अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देता है, तो कोई रिंग देकर प्रपोज करता है. तो कोई कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है.

अगर आप भी प्यार के इस वीक को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये कुछ रोमांटिक मूवीज देख सकते हैं.

लवयापा- एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी 'लवयापा' 7 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

धूम धाम- यामी गौतम और प्रतीक गांधी स्टारर 'धूम धाम' OTT प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स पर 14 फरवरी को 'वैलेंटाइन डे' पर रिलीज होने को तैयार है.

छावा- विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर 'छावा' 14 फरवरी को रिलीज होगी, फिल्म 'छावा' का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है.

बदमाश रवि कुमार- बदमाश रवि कुमार में सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया लीड रोल में नजर आएंगे, जो 7 फरवरी को रिलीज होगी.

नखरेवाली- रोमांटिक, कॉमेडी फिल्म 'नखरेवाली' 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, इस फिल्म में नीता सतनानी और अंश दुग्गल नजर आएंगे.

