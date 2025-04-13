मलाइका अरोड़ा टाइट ड्रेस पहनने पर हुईं ट्रोल, लोग बोले- 'मैम आराम से...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 13, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में पब्लिक प्लेस पर स्पॉट हुई हैं.

मलाइका अरोड़ा को देखते ही पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद किया.

मलाइका अरोड़ा की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

मलाइका अरोड़ा का ग्लैमरस अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आ रहा है.

मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने कातिलाना अंदाज से फैंस को घायल करती हैं.

मलाइका अरोड़ा को टाइट ड्रेस में देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है.

एक यूजर ने लिखा है, 'मैम आराम से चलो.' एक यूजर ने लिखा है, 'इतनी टाइट ड्रेस.'

