मलाइका अरोड़ा ने रिवीलिंग ड्रेस में शेयर कीं फोटोज, लोग बोले- 'बेटा देख...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 01, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अरोड़ा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनकी तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अरोड़ा ने रिवीलिंग ड्रेस में कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'बेटा देख रहा है शर्म नहीं आती.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा है, '51 साल में ऐसी हरकत.' एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो.'
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अरोड़ा का एक्टर अरबाज खान से तलाक हो चुका है. उनके एक बेटा अरहान खान है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बेदाग त्वचा के लिए क्या करती हैं तृप्ति डिमरी? ऐसे रखती हैं...
अगली वेब स्टोरी देखें.