अरहान के बर्थडे पर डिनर पर गईं मलाइका, मां-बेटे की फोटोज वायरल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 09, 2024

मलाइका अरोड़ा का बेटा अरहान खान 22 साल का हो गया है.

Source: Bollywoodlife.com

अरहान खान 9 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अपने बेटे अरहान के बर्थडे पर डिनर पर गईं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका और अरहान पैपराजी के कैमरे में कैद हो गए.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका और अरहान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका ने अरहान के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर की थी.

Source: Bollywoodlife.com

अरहान की अपनी मां के साथ काफी प्यारी बॉन्डिंग हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अरहान की मां मलाइका और पिता अरबाज का तलाक हो चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका और अरबाज ने 1998 में शादी की और 2017 में तलाक ले लिया.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: लिख कर ले लो, इस फिल्म को पूरी नहीं देख पाएंगे आप, हर एक सीन कंपा देगा रूह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.