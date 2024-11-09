अरहान के बर्थडे पर डिनर पर गईं मलाइका, मां-बेटे की फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 09, 2024
मलाइका अरोड़ा का बेटा अरहान खान 22 साल का हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अरहान खान 9 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अपने बेटे अरहान के बर्थडे पर डिनर पर गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका और अरहान पैपराजी के कैमरे में कैद हो गए.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका और अरहान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका ने अरहान के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अरहान की अपनी मां के साथ काफी प्यारी बॉन्डिंग हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अरहान की मां मलाइका और पिता अरबाज का तलाक हो चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका और अरबाज ने 1998 में शादी की और 2017 में तलाक ले लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लिख कर ले लो, इस फिल्म को पूरी नहीं देख पाएंगे आप, हर एक सीन कंपा देगा रूह
अगली वेब स्टोरी देखें.