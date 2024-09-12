काफी पढ़े लिखे हैं मलाइका अरोड़ा के फैमिली मेंबर्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सिर्फ 12वीं पास हैं।

क्या आप जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा के फैमिली मेंबर्स कितने पढ़े लिखे हैं?

आइए आज आपको हम मलाइका अरोड़ा के फैमिली मेंबर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतातें हैं।

वहीं अनिल मेहता ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सिनेमैटोग्राफी की पढ़ाई की है।

अमृता अरोड़ा अपनी ने अपनी स्कूलिंग स्वामी विवेकानन्द हाई स्कूल, मुंबई से पूरी की है।

अरहान खान अपनी हायर स्टडीज लॉन्ग आइलैंड विश्वविद्यालय में कर रहे हैं।

मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस पॉलीकार्प भी काफी पढ़ी लिखी हैं।

बता दें, मलाइका के एक्स हसबैंड अरबाज खान ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से पढ़ाई की है।

