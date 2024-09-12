काफी पढ़े लिखे हैं मलाइका अरोड़ा के फैमिली मेंबर्स

काफी पढ़े लिखे हैं मलाइका अरोड़ा के फैमिली मेंबर्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 12, 2024
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सिर्फ 12वीं पास हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
क्या आप जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा के फैमिली मेंबर्स कितने पढ़े लिखे हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आज आपको हम मलाइका अरोड़ा के फैमिली मेंबर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतातें हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अनिल मेहता ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सिनेमैटोग्राफी की पढ़ाई की है।
Source:
Bollywoodlife.com
अमृता अरोड़ा अपनी ने अपनी स्कूलिंग स्वामी विवेकानन्द हाई स्कूल, मुंबई से पूरी की है।
Source:
Bollywoodlife.com
अरहान खान अपनी हायर स्टडीज लॉन्ग आइलैंड विश्वविद्यालय में कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस पॉलीकार्प भी काफी पढ़ी लिखी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, मलाइका के एक्स हसबैंड अरबाज खान ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से पढ़ाई की है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सोनी लिव की इन वेब सीरीज का सस्पेंस देख हिल जाएगा दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.