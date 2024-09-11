पिता पर जान छिड़कती थीं मलाइका, फैमिली में हैं ये लोग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने सुसाइड कर लिया है।

Source: Bollywoodlife.com

अनिल ने आज सुबह 9 बजे अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी।

Source: Bollywoodlife.com

इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई शॉक्ड है।

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है।

Source: Bollywoodlife.com

अनिल अरोड़ा ने क्रिश्चियन गर्ल जोयस से शादी की थी।

Source: Bollywoodlife.com

अनिल की बड़ी बेटी का नाम मलाइका अरोड़ा है।

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं छोटी बेटी का नाम अमृता है।

Source: Bollywoodlife.com

अरबाज खान मलाइका अरोड़ा के एक्स हसबैंड हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अरहान खान मलाइका और अरबाज के बेटे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

