पिता पर जान छिड़कती थीं मलाइका, फैमिली में हैं ये लोग
Pratibha Gaur
| Sep 11, 2024
मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने सुसाइड कर लिया है।
अनिल ने आज सुबह 9 बजे अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी।
इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई शॉक्ड है।
तो वहीं अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है।
अनिल अरोड़ा ने क्रिश्चियन गर्ल जोयस से शादी की थी।
अनिल की बड़ी बेटी का नाम मलाइका अरोड़ा है।
तो वहीं छोटी बेटी का नाम अमृता है।
अरबाज खान मलाइका अरोड़ा के एक्स हसबैंड हैं।
अरहान खान मलाइका और अरबाज के बेटे हैं।
