51 साल की मलाइका अरोड़ा ने फ्लॉन्ट किया फिगर, लोग बोले- 'कोई इतना...'
Shashikant Mishra
| Sep 08, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची थीं.
मलाइका अरोड़ा ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी जिसने लोगों का ध्यान खींचा.
51 साल एक्ट्रेस ने रिवीलिंग डेस में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
मलाइका अरोड़ा का बोल्ड अंदाज देखकर उनके फैंस उन पर फिदा हो रहे हैं.
मलाइका अरोड़ा की तस्वीरें वायरल होते ही जमकर प्यारे कमेंट भी आ रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'कोई इतना फिट कैस हो सकता है.' एक फैन ने लिखा है, 'उम्र सिर्फ एक नंबर.'
एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने रिवीलिंग ड्रेस पहनने पर ट्रोल भी किया है.
