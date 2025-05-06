मलाइका ने जालीदार ड्रेस में फ्लॉन्ट किया फिगर, लोग बोले- 'इनके लिए...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 06, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा कहीं भी स्पॉट होती हैं तो पैपराजी अपने कैमरे में उन्हें कैद करने के लिए बेताब रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा एक बार एक शूटिंग सेट पर नजर आईं और उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

51 साल की मलाइका अरोड़ा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी और उन्होंने अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट का मौका नहीं छोड़ा.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा के एक से बढ़कर एक पोज उनके फैंस को दीवाना बना रहे हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर प्यार बरसा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'इनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है.' एक फैन ने लिखा है, 'कहर ढा दिया.'

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उनके आइटम डांस की अक्सर चर्चा होती रहती है.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा की अरबाज खान से शादी हुई थी और उनका तलाक हो गया है. दोनों के एक बेटा अरहान खान है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पाकिस्तान छोड़ भारतीय क्यों बनें अदनान सामी और कैसे मिली भारत की नागरिकता?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.