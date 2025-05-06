मलाइका ने जालीदार ड्रेस में फ्लॉन्ट किया फिगर, लोग बोले- 'इनके लिए...'
Shashikant Mishra
| May 06, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा कहीं भी स्पॉट होती हैं तो पैपराजी अपने कैमरे में उन्हें कैद करने के लिए बेताब रहते हैं.
मलाइका अरोड़ा एक बार एक शूटिंग सेट पर नजर आईं और उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
51 साल की मलाइका अरोड़ा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी और उन्होंने अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट का मौका नहीं छोड़ा.
मलाइका अरोड़ा के एक से बढ़कर एक पोज उनके फैंस को दीवाना बना रहे हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर प्यार बरसा रहे हैं.
मलाइका अरोड़ा को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'इनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है.' एक फैन ने लिखा है, 'कहर ढा दिया.'
मलाइका अरोड़ा कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उनके आइटम डांस की अक्सर चर्चा होती रहती है.
मलाइका अरोड़ा की अरबाज खान से शादी हुई थी और उनका तलाक हो गया है. दोनों के एक बेटा अरहान खान है.
