फिगर फ्लॉन्ट करने के चक्कर में मलाइका अरोड़ा ने पहनी इतनी टाइट ड्रेस, 51 की उम्र में...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 15, 2025

हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने एक शानदार फोटशूट करवाया है. इस फोटोशूट में मलाइका अरोड़ा ब्लैक कलर के टाइट आउटफिट में नजर आईं.

शेयर की गई तस्वीरों में मलाइका अरोड़ा अपने फैंस पर काला जादू चलाती नजर आ रही हैं. मलाइका अरोड़ा की ड्रेस का डीप नेक लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मलाइका अरोड़ा के इस अंदाज ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग मलाइका अरोड़ा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा के खुले बालों ने उनके लुक पर चार चांद लगा दिए हैं. लोग मलाइका अरोड़ा की अदाओं से नजर ही नहीं हटा पा रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो एक जवान बेटे की मां भी हैं. मलाइका अरोड़ा की फ्लोलैस स्किन कमाल है.

कहना गलत नहीं होगा कि मलाइका अरोड़ा ये साबित कर चुकी हैं कि उम्र केवल एक नंबर होता है. अब मलाइका अरोड़ा का ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है.

मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं जो कि उम्र को मात देना अच्छे से जानती हैं.

51 का होने के बाद भी मलाइका अरोड़ा बड़ी बड़ी बॉलीवुड अदाकाराओं को मात देती हैं.

