Malaika Arora की हॉटनेस से सोशल मीडिया हुआ लाल, ब्लैक ड्रेस में बरपाया कहर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 15, 2025
मलाइका अरोड़ा ने कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वो SKIMS का ब्लैक आउटफिट पहने स्टनिंग लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
51 की उम्र में उनका ये हॉट अवतार देख फैंस की आंखें फटी रह गईं और लोग उनकी इन तस्वीरों को देख आहें भर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज के साथ मलाइका ने कैप्शन में कुछ नहीं लिखा, बस ढेर सारी स्पार्कल्स इमोजी डालकर प्यार और खुशी जताई.
Source:
Bollywoodlife.com
ध्रुव कपूर के डिजाइन किए इस आउटफिट में मलाइका की फिटनेस और स्टाइल ने सबका दिल जीत लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
फॉलोअर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. हालांकि कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कई यूजर्स ने 'बूढ़ी घोड़ी' और 'बुढ़ापा जवानी खराब कर रहा' जैसे कमेंट्स कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, '6 फायर इंजन भेज रहा हूं.' तो किसी ने कहा, 'क्या बवाल चीज है यार.'
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रोल्स में एक ने तंज कसा, 'बेटा किस मुंह से मां बोलेगा,' वहीं एक ने तारीफ में कहा, '23 साल के बेटे की मां, यकीन नहीं होता.'
Source:
Bollywoodlife.com
मलाइका की इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, कोई प्यार लुटा रहा है तो कोई नाराजगी जता रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्रीदेवी के गाने 'हवा हवाई' में सिंगर ने कर दी थी ये गलती, लेकिन...
अगली वेब स्टोरी देखें.