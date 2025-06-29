एयरपोर्ट पर दिखा मलाइका अरोड़ा का हॉट लुक, स्वैग देख उड़े फैंस के होश
Sadhna Mishra
| Jun 29, 2025
मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस का लेटेस्ट एयरपोर्ट लुक सामने आया है, जिसमें उनका स्वैग देख लोग दीवाने हो गए हैं.
एक्ट्रेस संडे की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां वह हमेशा की तरह स्टाइलिश लुक में नजर आईं.
एक्ट्रेस ने वॉक करते हुए पैपाराजी को कई पोज दिए. इस दौरान उन्होंने ब्लू और व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ डैनिम कैरी की थी.
इस ड्रेस में एक्ट्रेस अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आईं. वहीं उनके गॉगल्स ने पूरी लाइमलाइट ही लूट ली.
एक्ट्रेस हमेशा अपनी फिटनेस और बोल्डनेस के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
हाल ही में उनका एक्टर अर्जुन कपूर के साथ सालों के रिश्ता टूटा है.
