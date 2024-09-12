मलाइका अरोड़ा से 13 साल बड़े थे पापा अनिल मेहता?
खबर आ रही है कि मलाइका अरोड़ा और उनके पिता के बीच केवल 13 साल का फर्क था।
रिपोर्ट्स की मानें तो अनिल मेहता मलाइका अरोड़ा के सगे पिता नहीं थे।
यही वजह है जो अनिल और मलाइका का सरनेम भी अलग है।
काफी समय पहले ही अनिल मेहता और मलाइका अरोड़ा की मां का तलाक हो गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल मेहता कुछ समय से मलाइका अरोड़ा की मां के साथ रह रहे थे।
मलाइका अरोड़ा की पोस्ट सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ है।
अपनी पोस्ट में मलाइका अरोड़ा ने अपने पिता की डेट ऑफ बर्थ शेयर की है।
एक बार के लिए तो फैंस कंफ्यूज हो गए कि मलाइका और उनके पिता की उम्र में फासला कम कैसे है।
