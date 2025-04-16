ब्लू ड्रेस में Malaika Arora ने दिखाया का कातिलाना फिगर, फटी रह गईं फैंस की...
Shivani Duksh
| Apr 16, 2025
बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा एक बार फिर से सोशल मीडिया की दुनिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
अपनी तस्वीरों में मलाइका अरोड़ा ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं.
51 साल की हो जाने के बाद भी मलाइका अरोड़ा के ग्लैमर में कोई कमी नहीं आई है.
यही वजह है जो फैंस मलाइका अरोड़ा की लगातार तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोगों का कहना है कि मलाइका अरोड़ा की तो उम्र ही थम गई है.
मलाइका अरोड़ा के हाथ की डायमंड रिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. लोग इस रिंग से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.
मलाइका अरोड़ा का मेकअप उनके लुक पर चर चांद लगा रहा है. लोगों का कहना है कि मलाइका अरोड़ा के आगे सारे बॉलीवुडवाले फीके हैं.
मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
इतनी उम्र होने के बाद भी मलाइका अरोड़ा ने खुद को पूरी तरह से फिट रखा है. मलाइका अरोड़ा आज भी 21 साल की लगती हैं.
