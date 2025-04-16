ब्लू ड्रेस में Malaika Arora ने दिखाया का कातिलाना फिगर, फटी रह गईं फैंस की...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 16, 2025

बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा एक बार फिर से सोशल मीडिया की दुनिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Instagram

अपनी तस्वीरों में मलाइका अरोड़ा ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं.

Source: Instagram

51 साल की हो जाने के बाद भी मलाइका अरोड़ा के ग्लैमर में कोई कमी नहीं आई है.

Source: Instagram

यही वजह है जो फैंस मलाइका अरोड़ा की लगातार तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोगों का कहना है कि मलाइका अरोड़ा की तो उम्र ही थम गई है.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा के हाथ की डायमंड रिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. लोग इस रिंग से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा का मेकअप उनके लुक पर चर चांद लगा रहा है. लोगों का कहना है कि मलाइका अरोड़ा के आगे सारे बॉलीवुडवाले फीके हैं.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

Source: Instagram

इतनी उम्र होने के बाद भी मलाइका अरोड़ा ने खुद को पूरी तरह से फिट रखा है. मलाइका अरोड़ा आज भी 21 साल की लगती हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की रिश्ते की सच्चाई जान फैंस रह गए हैरान, एक्टर ने खुद बताया सच

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.