51 में 25 की जवानी... अपनी हॉटनेस को बरकरार रखने के लिए ये हथकंडा अपनाती हैं मलाइका अरोड़ा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 04, 2025

51 साल की होने के बाद भी मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा अक्सर ऐसे अवतार में दिखती हैं कि फैंस उनको देखते ही रह जाते हैं. हाल ही मे मलाइका अरोड़ा ने बताया है कि वो खुद के वजन को कंट्रोल करती हैं.

Source: Instagram

हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने अपना डाइट प्लान रिवील किया है. मलाइका अरोड़ा ने एक यूट्यूब इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा ने कहा, मैं शाम 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूं. सूरज ढ़लने के बाद कुछ खाना नहीं होता.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा ने आगे बताया, सुबह उठते ही मैं एक चम्मच घी लेती हूं. जिसके बाद मैं 12 बजे दोपहर में खाना खाती हूं.

Source: Instagram

आगे मलाइका अरोड़ा ने खुलासा किया, खाने में मुझे घर का खान ही पसंद है. इस तरह से मेरे खाने के बीच करीब 17 घंटों का लंबा फासला होता है.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा ने दावा किया, एक उम्र के बाद आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होता है. मेरे पास एक कटोरी है. मैं उस कटोरी से ज्यादा खाना नहीं खाती.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा ने आगे कहा, इंटरमिंटेट फास्टिंग जादू की तरह काम करता है. ऐसा करके मैं बेहतर तरह से सो पाती हूं और डेली रूटीम का काम कर पाती हूं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: राजकुमार की 'भूल चूक माफ' ने की इतनी कमाई, खुद स्टार हो गए हैरान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.