51 में 25 की जवानी... अपनी हॉटनेस को बरकरार रखने के लिए ये हथकंडा अपनाती हैं मलाइका अरोड़ा
Shivani Duksh
| Jun 04, 2025
51 साल की होने के बाद भी मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
मलाइका अरोड़ा अक्सर ऐसे अवतार में दिखती हैं कि फैंस उनको देखते ही रह जाते हैं. हाल ही मे मलाइका अरोड़ा ने बताया है कि वो खुद के वजन को कंट्रोल करती हैं.
हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने अपना डाइट प्लान रिवील किया है. मलाइका अरोड़ा ने एक यूट्यूब इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है.
मलाइका अरोड़ा ने कहा, मैं शाम 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूं. सूरज ढ़लने के बाद कुछ खाना नहीं होता.
मलाइका अरोड़ा ने आगे बताया, सुबह उठते ही मैं एक चम्मच घी लेती हूं. जिसके बाद मैं 12 बजे दोपहर में खाना खाती हूं.
आगे मलाइका अरोड़ा ने खुलासा किया, खाने में मुझे घर का खान ही पसंद है. इस तरह से मेरे खाने के बीच करीब 17 घंटों का लंबा फासला होता है.
मलाइका अरोड़ा ने दावा किया, एक उम्र के बाद आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होता है. मेरे पास एक कटोरी है. मैं उस कटोरी से ज्यादा खाना नहीं खाती.
मलाइका अरोड़ा ने आगे कहा, इंटरमिंटेट फास्टिंग जादू की तरह काम करता है. ऐसा करके मैं बेहतर तरह से सो पाती हूं और डेली रूटीम का काम कर पाती हूं.
