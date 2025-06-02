कभी बैकलेस ड्रेस तो कभी बिकिनी में मलाइका ने हुस्न से चलाया जादू
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 02, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपनी तस्वीरें फैंस को दिखाती रहती हैं.
मलाइका अरोड़ा ने एक बार अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर ध्यान खींचा है. वह बैकलेस रेड कलर की ड्रेस में हॉट लग रही हैं.
मलाइका अरोड़ा ने पूल किनारे बिकिनी पहने हुए पोज दिया है. 51 साल की उम्र में उनका ये अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं. वह अपने योग और जिम को कभी मिस नहीं करती हैं.
मलाइका अरोड़ा ने अपना क्वालिटी टाइम दोस्तों के बिताया है. उन्होंने दोस्त के साथ की तस्वीर शेयर की है.
मलाइका अरोडा के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने अपनी ग्लैमरस अदाएं दिखाई हैं. वह अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.
51 साल की मलाइका अरोड़ा अपना कर्वी फिगर फ्लॉट करने का मौका नहीं छोड़ती हैं. फैंस उनकी देखकर मदहोश हो जाते हैं.
