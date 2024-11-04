अर्जुन संग ब्रेकअप के बाद प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगी मलाइका? खाई ये कसम
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 04, 2024
मलाइका अरोड़ा की लेटेस्ट पोस्ट इस समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.
Source:
Instagram
अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मलाइका अरोड़ा ने नो वेंबर लिखा है.
Source:
Instagram
नो वेंबर का मतलब होता है कि मलाइका अरोड़ा अब किसी को हां नहीं बोलना चाहतीं.
Source:
Instagram
लोग कह रहे हैं कि अब मलाइका अरोड़ा किसी को डेट नहीं करेंगी.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा के इस रिएक्शन को देखकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा से पहले अर्जुन कपूर ने ब्रेकअप का ऐलान किया था.
Source:
Instagram
सिंघम अगेन के प्रमोशन के दौरान मलाइका अरोड़ा के बारे में बात करने से अर्जुन कपूर ने मना कर दिया था.
Source:
Instagram
ऐसे में साफ हो चुका है कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन अब साथ नहीं हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 'उन्हें लगता है अहसान..' शाहरुख खान की 'डंकी' पर तापसी पन्नू ने साधा निशाना
अगली वेब स्टोरी देखें.