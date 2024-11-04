अर्जुन संग ब्रेकअप के बाद प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगी मलाइका? खाई ये कसम

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 04, 2024

मलाइका अरोड़ा की लेटेस्ट पोस्ट इस समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.

Source: Instagram

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मलाइका अरोड़ा ने नो वेंबर लिखा है.

Source: Instagram

नो वेंबर का मतलब होता है कि मलाइका अरोड़ा अब किसी को हां नहीं बोलना चाहतीं.

Source: Instagram

लोग कह रहे हैं कि अब मलाइका अरोड़ा किसी को डेट नहीं करेंगी.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा के इस रिएक्शन को देखकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा से पहले अर्जुन कपूर ने ब्रेकअप का ऐलान किया था.

Source: Instagram

सिंघम अगेन के प्रमोशन के दौरान मलाइका अरोड़ा के बारे में बात करने से अर्जुन कपूर ने मना कर दिया था.

Source: Instagram

ऐसे में साफ हो चुका है कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन अब साथ नहीं हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'उन्हें लगता है अहसान..' शाहरुख खान की 'डंकी' पर तापसी पन्नू ने साधा निशाना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.