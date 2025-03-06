सहेली बनी सौतन! दोस्त के पति पर आया इस बॉलीवुड हसीना का दिल, शादी से पहले हुई...
Sadhna Mishra
| Mar 05, 2025
आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी ही सहेली के पति को छीनकर अपना बना लिया.
ये कोई और नहीं बल्कि मलाइका अरोड़ा की छोटी बहन अमृता अरोड़ा हैं, जिनकी शादी को अब 16 साल हो गए.
एक्टिंग से ज्यादा अमृता अपने अफेयर्स की वजह से सुर्खियों में रहीं. उनका क्रिकेटर उस्मान अफजल के साथ रिश्ता था जो कुछ वक्त बाद टूट गया.
उस्मान से ब्रेकअप के बाद अमृता का दिल अपनी सहेली के पति शकील लड़क पर आ गया. कहा जाता है कि शकील उन्हें चुपके से महंगे गिफ्ट्स देते थे.
कुछ वक्त साथ बिताने के बाद अमृता को शकील से प्यार हो गया, फिर दोनों ने मार्च 2009 में शादी कर ली.
शकील ने अपनी पहली पत्नी निशा को तलाक दिया और अमृता से शादी कर ली.
दोनों की शादी के बाद निशा ने अमृता पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनका घर तोड़ा और शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की.
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमृता शादी से पहले प्रेग्नेंट थीं, जिसके चलते उन्होंने जल्दबाजी में शकील से शादी की.
अमृता ने फिल्म 'कितने दूर कितने पास' से बॉलीवुड में कदम रखा, पर एक्टिंग में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं और धीरे-धीरे फिल्मों से दूर हो गईं.
