किस स्कूल से हुई है मलाइका की पढ़ाई, जानें कितनी पढ़ी लिखी हैं एक्ट्रेस
Shashikant Mishra
| Oct 22, 2024
मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
मलाइका अरोड़ा ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है.
साल 1973 में जन्मी मलाइका अरोड़ा की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं.
मलाइका अरोड़ा ने चेंबूर के स्वामी विवेकानंद स्कूल और ठाणे के होली क्रॉस स्कूल में पढ़ाई की है.
मलाइका अरोड़ा ने चर्चगेट के जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन डिग्री पूरी नहीं कर पाई थीं.
मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान के साथ शादी की थी लेकिन उनका तलाक हो चुका है.
मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का एक बेटा अरहान खान है.
मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी.
