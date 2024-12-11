जब Malaika Arora पर लगे ससुरालवालों को लूटने के आरोप, मिला था करारा जवाब

Dec 11, 2024

एक जमाना था जब मलाइका अरोड़ा पर अपने ससुरालवालों को लूटने के आरोप लगे थे.

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने साल 2016 में अलग होने का फैसला किया था और 2017 में दोनों का तलाक हो गया.

माना जाता है तलाक के समय अरबाज खान ने एलुमिनी के नाम 10-12 करोड़ रुपए की एक मोटी रकम मलाइका को दी थी.

फैंस कहते हैं कि इस रुपए के दम पर ही मलाइका अरोड़ा अब भी लैविश जिंदगी जी पा रही हैं.

पिंकविला से बात करते समय मलाइका अरोड़ा ने इस बारे में खुलकर बात की थी.

मलाइका अरोड़ा ने दावा किया कि मैंने एलुमिनी के नाम पर किसी से रुपए नहीं लिए हैं. ये खबर एकदम गलत है.

मलाइका अरोड़ा ने माना था कि उस समय सितारों का तलाक होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी लेकिन मैंने अपनी और अपने बेटे की खुशी चुनी.

आगे मलाइका अरोड़ा ने बताया, तलाक के बाद मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम किया.

