इस एक्ट्रेस ने सफेद साड़ी में ढाया कहर, चर्चा में बनी फोटोज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 13, 2025
साउथ एक्ट्रेस मालविका मोहनन अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने एक बार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली है मालविका मोहनन ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक फैंस को दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
मालविका मोहनन ने केरल वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इन नई तस्वीरों में वह सफेद साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मालविका मोहनन केरल की खूबसूरती के बीच वेकेशन मना रही हैं. उनका साड़ी वाला अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
मालविका मोहनन ने सफेद साड़ी के साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है. वह झील में वोटिंग का आनंद लेते हुए दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मालविका मोहनन की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस इन्हें पसंद करने के साथ ही प्यारे रिएक्शन भी दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फैन ने लिखा है, 'ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट.' एक फैन ने लिखा है, 'कितनी प्यारी है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: विराट कोहली की पत्नी की दिलकश तस्वीरें, खूबसूरती देख हार बैठेंगे दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.