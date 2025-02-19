दिमाग हिला देगी ढाई घंटे की ये फिल्म, सस्पेंस और थ्रिल की भरमार, क्लाइमेक्स तक दिमाग नहीं करेगा काम

फिल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, ल्यूक का व्यवहार और उसके इरादे संदेह पैदा करने लगते हैं. 'रोर्शाक' सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है, जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा. Source: Bollywoodlife.com