दिमाग हिला देगी ढाई घंटे की ये फिल्म, सस्पेंस और थ्रिल की भरमार, क्लाइमेक्स तक दिमाग नहीं करेगा काम

Masummba Chaurasia | Feb 19, 2025

अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं, जो आपके दिमाग को पूरी तरह से उलझाकर रख दें, तो 'रोर्शाक' आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है.

यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म दर्शकों को लगातार सस्पेंस और रहस्यों के जाल में फंसाए रखती है, इसकी कहानी और ट्विस्ट आपको चौंकाने पर मजबूर कर देंगे.

2 घंटे 30 मिनट की यह फिल्म ममूटी के किरदार ल्यूक एंटनी के इर्द-गिर्द घूमती है.

कहानी की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट से, जिसके बाद ल्यूक गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, और शिकायत दर्ज कराता है.

दरअसल उसकी पत्नी लापता हो गई होती है. पुलिस उसकी पत्नी की तलाश में जुटती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता.

ल्यूक खुद ही उसकी खोज में लग जाता है, और इस दौरान एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, जो उसे अपना घर बेच देता है.

यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, और सस्पेंस का ऐसा खेल शुरू होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है.

फिल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, ल्यूक का व्यवहार और उसके इरादे संदेह पैदा करने लगते हैं. 'रोर्शाक' सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है, जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा.

यह फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शकों को अनुमान लगाने पर मजबूर करती है, कि आखिर असली कहानी क्या है और ल्यूक कौन है?

अगर आप दिमागी कसरत करने वाली फिल्मों के फैन हैं, तो 'रोर्शाक' को जरूर देखें. यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा.

