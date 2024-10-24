48 की हुईं मल्लिका शेरावत ने बर्थडे पर काटा केक और फिर...
Shashikant Mishra
| Oct 24, 2024
मल्लिका शेरावत 24 अक्टूबर को 48 साल की हो गई हैं.
मल्लिका शेरावत ने अपने बर्थडे के मौके पर केक काटा.
मल्लिका शेरावत अपने बर्थडे पर काफी खुश नजर आईं.
मल्लिका शेरावत ने अपने बर्थडे पर केक काटा और फिर डांस किया.
मल्लिका शेरावत के डांस की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
मल्लिका शेरावत की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं.
मल्लिका शेरावत को जन्मदिन पर फैंस बधाई दे रहे हैं.
मल्लिका शेरावत ने जन्मदिन पर खास तरह की ड्रेस पहनी हुई थी.
