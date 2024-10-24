48 की हुईं मल्लिका शेरावत ने बर्थडे पर काटा केक और फिर...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 24, 2024

मल्लिका शेरावत 24 अक्टूबर को 48 साल की हो गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत ने अपने बर्थडे के मौके पर केक काटा.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत अपने बर्थडे पर काफी खुश नजर आईं.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत ने अपने बर्थडे पर केक काटा और फिर डांस किया.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत के डांस की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत को जन्मदिन पर फैंस बधाई दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मल्लिका शेरावत ने जन्मदिन पर खास तरह की ड्रेस पहनी हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अमिताभ बच्चन से ऐश्वर्या तक, ये स्टार्स कर चुके हैं अपने अंग दान का ऐलान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.