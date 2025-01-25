ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर मचा बवाल, हिमांगी सखी ने उठाए ये सवाल
Sadhna Mishra
| Jan 25, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को कुंभनगरी में किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना दिया गया.
लेकिन अब एक्ट्रेस के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठने लगे हैं.
किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाए हैं.
हिमांगी सखी का सवाल है कि किन्नर अखाड़े ने एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया है.
उन्होंने कहा किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया?
अगर इसी तरह से हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना है तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर क्यों रखा गया है?
बता दें 24 जनवरी, 2025 को एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने सांसारिक मोह-माया को त्याग कर किन्नर अखाड़े से संन्यास दीक्षा ली.
वहीं इसके पहले उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ अपना खुद का पिंडदान किया.
