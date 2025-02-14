ममता कुलकर्णी को वापस मिला महामंडलेश्वर का पद, बोलीं- 'मैंने इस्तीफा दिया लेकिन...'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
90 के दशक की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी सालों बाद भारत लौटी हैं और लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं.
दरअसल कुछ समय पहले उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद दिया गया था.
लेकिन 1 हफ्ते बाद ही आरोप लगाते हुए ममता को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया और उनसे यह पद छीन लिया गया था.
उन्होंने बताया, 'मैं श्री यामाई ममता नंद गिरी, दो दिन पहले मेरे पट्टा गुरू डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाए थे.'
हालांकि अब एक वीडियो पोस्ट करके ममता ने बताया कि उन्हें महामंडलेश्वर का पद वापस मिल गया है.
उन्होंने आगे कहा, 'उन भावनाओं में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने ये इस्तीफा नामंजूर कर दिया.'
ममता ने बताया कि जो गुरू भेंट उन्होंने दी थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद छत्र, छड़ी और छंवर के लिए मैंने दिया था.
ममता ने आगे कहा कि मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे इस पद पर वापस बिठाया और आगे चलकर मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़े के लिए समर्पित करूंगी.
ममता कुलकर्णी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.
