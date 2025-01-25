जानें कितनी है Mamta Kulkarni की नेटवर्थ? सांसारिक दुनिया छोड़ बनीं संन्यासी
Pratibha Gaur
| Jan 25, 2025
90 के दशक में अपनी खूबसूरती से होश उड़ाने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब संन्यासी बन गई हैं.
दरअसल एक्ट्रेस ने महाकुंभ में सांसारिक दुनिया को त्यागकर अपना पिंडदान कर दिया है.
अब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं.
बॉलीवुड रिपोर्टस की मानें तो ममता कुलकर्णी की नेटवर्थ भी बहुत अधिक है.
एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 10 मिलियन डॉल है यानी भारतीय रुपये में करीब 85 करोड़ रुपये.
2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था.
वहीं साल 2015 में उनका नाम ड्रग्स मामले में सामने आया था, जिसके बाद ममता ने देश छोड़ दिया था.
हालांकि अब उन्होंने संन्यास का रास्ता अपना लिया है.
