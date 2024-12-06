शादीशुदा हैं Mamta Kulkarni? 25 साल बाद भारत लौटीं एक्ट्रेस ने बताया सच

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 06, 2024

एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत लौटी हैं. कई फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस का नाम ड्रग तस्करी में आ चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

ममता कुलकर्णी को लेकर कहा जाता था कि उन्होंने ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ शादी कर ली है.

Source: Bollywoodlife.com

ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी को इंटरनेट पर सर्च करने पर पति-पत्नी दिखाया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

ममता कुलकर्णी ने 'सीएनएन-न्यूज18' को इंटरव्यू में बताया है, मैं शादीशुदा नहीं हूं, वह (विक्की गोस्वामी) मेरे पति नहीं हैं. मैं अभी भी सिंगल हूं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'मैंने किसी से शादी नहीं की है. विक्की गोस्वामी और मेरा रिलेशनशिप था लेकिन मैंने उन्हें 4 साल पहले ब्लॉक कर दिया. विक्की अच्छे इंसान हैं, उनका दिल अच्छा है.'

Source: Bollywoodlife.com

'फिल्म इंडस्ट्री से हर कोई उनके पास जाता था तो मैं भी उनसे मिलने गई थी. पर फिल्म इंडस्ट्री से मैं उनसे मिलने वाली आखिरी इंसान थी. जब मुझे उनका सच पता चला तो उन्हें छोड़ दिया.'

Source: Bollywoodlife.com

'वह दुबई जेल में थे. मैंने उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए मेडिटेशन शुरू किया, वह 2012 में जेल से बाहर आ गए. मैं उनसे 2016 में मिली थी. उसके बाद वह फिर गिरफ्तार हो गए. मैं उन्हें छोड़ चुकी हूं.'

Source: Bollywoodlife.com

गौरतलब है कि ममता कुलकर्णी ने 'करण-अर्जुन', 'वक्त हमारा है', 'आंदोलन' जैसी फिल्मों में काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: TV के इन पुराने 8 सीरियल्स ने हर घर में छोड़ी थी अपनी छाप, तोड़े थे TRP के सारे रिकॉर्ड

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.