'वो नैपी धीरेंद्र शास्त्री...' महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर भड़कीं ममता कुलकर्णी, बाबा रामदेव पर भी...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 02, 2025

किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है.

वहीं अब अखाड़े से निकाले जाने के बाद ममता कुलकर्णी ने बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री पर पलटवार किया है.

बता दें कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर धीरेंद्र शास्त्री और बाबा रामदेव ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'कोई एक दिन में संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए साधना लगती है. आजकल तो सी भी उठाकर महामंडलेश्वर बना जिया जाता है.'

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, 'किसी बी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को महामंडलेश्व कैसे बनाया जा सकता है?'

ममता कुलकर्णी ने अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 'वो नैपी धीरेंद्र शास्त्री हैं, जितनी उनकी आयु है 25 साल उतनी मैंने तपस्या की है.'

उन्होंने कहा, 'धीरेंद्र शास्त्री से मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि अपने गुरु से पूछिए कि मैं कौन हूं.'

ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, 'मैं धीरेंद्र शास्त्री से कहना चाहूंगी की आप चुपचाप बैठ जाइये.'

