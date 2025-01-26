Mamta Kulkarni इस तरह बनीं किन्रर अखाड़े की महामंडलेश्वर, सुनाई पूरी कहानी
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 26, 2025
90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अब सांसारिक दुनिया को त्याग दिया है और वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बून गई हैं.
उन्होंने त्रिवेणी संगम के किनारे लगे महाकुंभ के मेले में संन्यास का रास्ता अपनाया है.
हालांकि ममता कुलकर्णी के संन्यास पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर एक्ट्रेस ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने की अपनी पूरी कहानी बताई है.
आजतक से बातचीत में ममता ने कहा, 'यह अवसर पूरे 144 साल बाद आया है और इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने किन्नर अखाड़ा इसलिए चुना क्योंकि यहां कोई बंदगी नहीं है और यह स्वतंत्र अखाड़ा है.'
उन्होंने आगे कहा, '4 जगतगुरू ने मेरी परीक्षा ली थी और मुझसे कठिन प्रश्न किए गए. मेरे उत्तरों से वह समझ गए कि मैंने कितनी तपस्या की है.'
उन्होंने आगे कहा, 'वह मुझसे पिछले 2 दिन से आग्रह कर रहे थे कि महामंडलेश्वर बनो, मैंने लिबास के लिए मना कर दिया था.'
ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, 'मैंने कहा कि जब मैं सम्मेलन करूंगी तो ये कपड़े धारण करूंगी.'
