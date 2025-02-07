'मैं जिसे भी जानती थी, उसके साथ वो सोया..' इस हसीना ने पति के खिलाफ किया...
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 07, 2025
मशहूर मॉडल और इंडियन एक्ट्रेस मंदाना करीमी अपने करियर में शानदार काम कर रही हैं.
हालांकि, मंदाना की पर्सनल लाइफ काफी सारे उतार चढ़ाव से भरी हुई है.
एक बार मंदाना करीमी ने अपने पति से जुड़े शॉकिंग खुलासे किए थे, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए.
मंदाना ने बताया था कि उनकी शादी महज 27 साल की उम्र में हो गई थीं और कुछ सालों के अंदर ही तलाक भी हो गया.
एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने ढाई साल तक अपनी डेटिंग लाइफ एन्जॉय की और फिर सगाई कर ली.
मंदाना ने खुलासा किया था कि उन्होंने साल 2021 में अपने पति से तलाक ले लिया था.
उन्होंने बताया था कि मैं जिसे भी जानती थी वह उसके साथ सोया हुआ था.
मंदाना ने ये भी कहा कि शादी से पहले मेरी सास मेरे लिए फूल और खाने का सामान लाती थी.
एक्ट्रेस के मुताबिक, शादी से पहले दोनों शॉपिंग साथ करते थे और वह एक्ट्रेस के कपड़े तक तय करती थीं.
हालांकि, शादी के बाद सब कुछ बदल गया. वह सिर्फ मंदाना को सलवार कुर्ता पहनने के लिए कहतीं.
