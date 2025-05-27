खूबसूरती बढ़ाने की चाह में टीवी की इन 6 हसीनाओं ने कराई सर्जरी, 3 का बिगड़ गया चेहरा!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 27, 2025
लंबे समय तक खूबसूरत और जवां दिखने की चाह में कई टीवी एक्ट्रेसेस ने सर्जरी का सहारा लिया है.
लेकिन जहां कुछ हसीनाएं सर्जरी से और निखर गईं, वहीं कुछ का चेहरा ऐसा बदला कि पहचानना मुश्किल हो गया.
उर्फी जावेद ने खुद खुलासा किया था कि सुंदर दिखने की चाह में उन्होंने सर्जरी कराई थी, लेकिन वह फेल हो गई.
टीवी की फेमस अभिनेत्री सारा खान ने भी भी ने नाक, आंख और गाल की सर्जरी कराई है, लेकिन उनका चेहरा इतना खराब हो गया कि देखकर फैंस हैरान रह गए.
कुछ समय पहले मंदिरा बेदी की फोटोज खूब वायरल हुईं थी, जिसमें उनका बिगड़ा हुआ चेहरा साफ-साफ नजर आ रहा था.
छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपना जलवा बिखेरने वाली गौहर खान ने भी लिप सर्जरी कराई थी, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रही.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरी कराई है और उनका लुक पहले से काफी अच्छा हो गया है.
मौनी रॉय का भी चेहरा पहले से काफी बदल गया है, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है.
