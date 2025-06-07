गुस्से में घोंपा चाकू... इस फिल्ममेकर ने किया अपने ड्राइवर पर हमला, पुलिस पड़ी पीछे
Shivani Duksh
| Jun 07, 2025
बॉलीवुड का एक फिल्ममेकर है जिसने अपने ड्राइवर पर हमला करके कानून अपने हाथ में ले लिया है. यहां हम बात कर रहे हैं फिल्ममेकर मनीष गुप्ता की...
रिपोर्ट्स की मानें तो सैलेरी के विवाद को लेकर मनीष गुप्ता का उनके ड्राइवर के साथ झगड़ा हुआ था. इस दौरान मनीष गुप्ता ने अपने ड्राइवर को चाकू मार दिया.
घायल होने के बाद मनीष गुप्ता के ड्राइवर राजीबुल इस्लाम लश्कर ने उके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है.
मनीष गुप्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2), 118 (2) और 352 के तहत केस दर्ज किया गया है.
हालांकि अब तक भी मुंबई पुलिस ने मनीष गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया है. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.
ड्राइवर ने आरोप लगाए हैं कि मनीष गुप्ता ने उनको सैलेरी नहीं दी और अचानक ही नौकरी से बाहर निकाल दिया.
सैलेरी मांगने पर ड्राइवर का मनीष गुप्ता से विवाद हो गया. झगड़े के दौरान मनीष गुप्ता ने उस पर चाकू से हमला कर दिया.
इस घटना को लेकर अब तक भी मनीष गुप्ता की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है.
