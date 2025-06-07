गुस्से में घोंपा चाकू... इस फिल्ममेकर ने किया अपने ड्राइवर पर हमला, पुलिस पड़ी पीछे

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 07, 2025

बॉलीवुड का एक फिल्ममेकर है जिसने अपने ड्राइवर पर हमला करके कानून अपने हाथ में ले लिया है. यहां हम बात कर रहे हैं फिल्ममेकर मनीष गुप्ता की...

Source: Instagram

रिपोर्ट्स की मानें तो सैलेरी के विवाद को लेकर मनीष गुप्ता का उनके ड्राइवर के साथ झगड़ा हुआ था. इस दौरान मनीष गुप्ता ने अपने ड्राइवर को चाकू मार दिया.

Source: Instagram

घायल होने के बाद मनीष गुप्ता के ड्राइवर राजीबुल इस्लाम लश्कर ने उके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है.

Source: Instagram

मनीष गुप्ता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2), 118 (2) और 352 के तहत केस दर्ज किया गया है.

Source: Instagram

हालांकि अब तक भी मुंबई पुलिस ने मनीष गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया है. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.

Source: Instagram

ड्राइवर ने आरोप लगाए हैं कि मनीष गुप्ता ने उनको सैलेरी नहीं दी और अचानक ही नौकरी से बाहर निकाल दिया.

Source: Instagram

सैलेरी मांगने पर ड्राइवर का मनीष गुप्ता से विवाद हो गया. झगड़े के दौरान मनीष गुप्ता ने उस पर चाकू से हमला कर दिया.

Source: Instagram

इस घटना को लेकर अब तक भी मनीष गुप्ता की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'बिग बॉस 19' में होगी इस कातिल हसीना की एंट्री, अंडरवर्ल्ड डॉन से है...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.