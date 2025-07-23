बाली की हसीन वादियों में खोईं बिहार ही मनीषा रानी, नेचर के बीच बिखेरा हुस्न का जलवा
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 22, 2025
सोशल मीडिया से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली एक्ट्रेस मनीषा रानी ने एक बार फिर से अपने फैंस को हैरान कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, मनीषा इन दिनों इंडोनेशिया में हैं और बाली में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने बाली ट्रिप की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो नेचर के बीच गाउन ड्रेस में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों के साथ मनीषा ने लिखा, 'नेचर अपना सबसे अच्छा काम कर रही है, हमें हैरान कर रही है.'
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को मनीषा का ये स्टाइलिश अंदाज बेहद पसंद आ रहा है और वह कमेंट्स में तारीफों की बौछार रह कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि मनीषा ने बतौर इंफ्लुएंसर करियर की शुरुआत की थी और टीवी शो 'गुड़िया हमारी सभी पर भारी' से एक्टिंग डेब्यू किया.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरतलब है कि मनीषा रानी को 'बिग बॉस ओटीटी 2' से घर-घर में पहचान मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अशनूर कौर की समुंदर किनारे से दिलकश तस्वीरें वायरल, रेड ड्रेस में दिखा ऐसा जलवा कि फैंस बोले- 'हुस्न की...'
अगली वेब स्टोरी देखें.