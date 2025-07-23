बाली की हसीन वादियों में खोईं बिहार ही मनीषा रानी, नेचर के बीच बिखेरा हुस्न का जलवा

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 22, 2025

सोशल मीडिया से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली एक्ट्रेस मनीषा रानी ने एक बार फिर से अपने फैंस को हैरान कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, मनीषा इन दिनों इंडोनेशिया में हैं और बाली में वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिखाई है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने बाली ट्रिप की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो नेचर के बीच गाउन ड्रेस में नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों के साथ मनीषा ने लिखा, 'नेचर अपना सबसे अच्छा काम कर रही है, हमें हैरान कर रही है.'

Source: Bollywoodlife.com

फैंस को मनीषा का ये स्टाइलिश अंदाज बेहद पसंद आ रहा है और वह कमेंट्स में तारीफों की बौछार रह कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि मनीषा ने बतौर इंफ्लुएंसर करियर की शुरुआत की थी और टीवी शो 'गुड़िया हमारी सभी पर भारी' से एक्टिंग डेब्यू किया.

Source: Bollywoodlife.com

गौरतलब है कि मनीषा रानी को 'बिग बॉस ओटीटी 2' से घर-घर में पहचान मिली.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अशनूर कौर की समुंदर किनारे से दिलकश तस्वीरें वायरल, रेड ड्रेस में दिखा ऐसा जलवा कि फैंस बोले- 'हुस्न की...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.