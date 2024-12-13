Shah Rukh Khan के स्टारडम से Insecurity पर इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'उनकी एक अलग दुनिया..'
शाहरुख खान ने थिएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड के और भी कई एक्टर्स उस समय उनके साथ थिएटर का हिस्सा थे.
शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी दिल्ली के एक ही थिएटर का हिस्सा थे.
मनोज बाजपेयी ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो दोनों एक ही थिएटर में एक्टिंग की क्लास लेते थे.
मनोज बाजपेयी ने कहा मगर हम दोनों उस समय साथ में नहीं घूमते फिरते थे. उनकी एक अलग दुनिया थी.
मनोज बाजपेयी ने बताया कि शाहरुख खान अपनी लाइफ से कुछ और ही चाहते थे और मैं उनसे बहुत अलग था.
वहीं एक इंटरव्यू के दौरान मनोज बाजपेयी से पूछा गया कि क्या वो शाहरुख खान के ह्यूज स्टारडम से दुखी हैं.?
मनोज बाजपेयी ने इसका जवाब देते कहा, कि शाहरुख खान हमेशा चाहते थे कि उन्हें खूब प्यार मिले वो एक बड़े स्तर बनें.
मनोज बाजपेयी ने बताया यह मेरा गोल नहीं है. 'मैं अपने थिएटर ग्रुप में 20 लोगों से घिरे न रहने से बिल्कुल सहमत था.'
मनोज बाजपेयी ने कहा, 'मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मेरी तरफ कोई न देखे.'
