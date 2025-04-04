Bollywood का वो इकलौता एक्टर जिसने सरकार के खिलाफ ठोंका था केस

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 04, 2025

आज बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है. आपको जावकर हैरानी होगी कि एक जमाना था जब मनोज कुमार ने भारत सरकार की हालत खराब कर दी थी.

1975 में इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाने का ऐलान किया था. जिसकी वजह से कई बॉलीवुड फिल्मों को भी बैन कर दिया गया था.

सरकार ने उन सितारों की फिल्मों को बैन किया जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे. इस लिस्ट में मनोज कुमार का नाम भी शामिल है.

सरकार ने मनोज कुमार की फिल्म दस नंबरी और शोर को रिलीज नहीं होने दिया और इसका प्रसारण दूरदर्शन पर करवा दिया.

सरकार की इस हरकत की वजह से मनोज कुमार की फिल्मों की कमाई पर बुरा असर पड़ा. ऐसे में मनोज कुमार ने सरकार को कोर्ट में घसीट लिया.

हाल ये हो गया कि मंत्रालय के लोग मनोज कुमार को मनाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए. हालांकि मनोज कुमार ने किसी की नहीं सुनी.

मनोज कुमार ने सरकार के केस कर दिया. बाद में मनोज कुमार ये केस जीत भी गए.

केस जीतते ही मनोज कुमार देश के इकलौते एक्टर बन गए जिसने सरकार से इस तरह से पंगा लेने की कोशिश की थी.

