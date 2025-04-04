जवानी के दिनों में ऐसे लगते थे मनोज कुमार, चार्मिंग लुक देख लड़कियां हो जाती थीं दीवानी

जवानी के दिनों में ऐसे लगते थे मनोज कुमार, चार्मिंग लुक देख लड़कियां हो जाती थीं दीवानी
| Apr 04, 2025
मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकार हैं. मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया.
मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था. मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गिरि गोस्वामी था.
मनोज कुमार को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था. ये अशोक कुमार, दिलीप कुमार से बहुत प्रभावित थे.
मनोज ने 1957 में आई ‘फैशन’ फिल्म से डेब्यू किया था. उन्होंने 'उपकार' 'रोटी कपडा और मकान' जैसी कई फिल्में की.
मनोज कुमार ने इंडस्ट्री में कई आइकॉनिक सांग्स भी किए. जो आज भी फेमस हैं.
मनोज को 2015 में हिंदी फिल्मों में योगदान के लिए 'दादा साहब फाल्के अवॉर्ड' से भी सम्मानित किया गया.
मनोज को पद्मश्री अवॉर्ड और 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिल चूका है.
