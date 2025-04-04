60 साल के करियर में इतने करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के मालिक थे मनोज कुमार
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 04, 2025
बॉलीवुड के वेटरन एक्टर मनोज कुमार का आज यानी शुक्रवार को निधन हो गया है. मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.
मनोज कुमार करीब 6 दशक तक फिल्मी दुनिया में एक्टिव रहे. उन्होंने तमाम बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.
मनोज कुमार ने अपने काम से काफी प्रॉपर्टी बनाई. आइए जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है.
मनोज कुमार को लेकर बताया जाता है कि वो 170 करोड रुपये की संपत्ति के मालिक थे.
मनोज कुमार के नाम गोस्वामी टॉवर के नाम से एक बड़ी बिल्डिंग है. इसके अलावा भी उनकी कई प्रॉपर्टी हैं.
मनोज कुमार को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सिनेमा की दुनिया के अलावा रियल एस्टेट में निवेश करके प्रॉपर्टी बनाई.
मनोज कुमार के निधन के बाद उनकी फैमिली में पत्नी शशि गोस्वामी के अलावा दो बेटे हैं.
