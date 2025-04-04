आखिरी पलों में कैसी थी मनोज कुमार की हालत? बेटे ने किया बड़ा खुलासा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 04, 2025
दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अभिनेता ने अपनी अंतिम सांस मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज कुमार अपने पीछे बेटे कुणाल गोस्वामी और पत्नी शशि गोस्वामी को छोड़कर गए गैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज कुमार के बेटे कुणाल ने अपने पिता के आखिरी पलों का खुलासा किया है, जो काफी मुश्किल भरे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज कुमार के निधन के बारे में बेटे कुणाल ने बताया, 'वो काफी समय से अस्वस्थ थे.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर के बेटे ने कहा कि लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वह चैन से आराम से इस दुनिया से गए.'
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज कुमार के बेटे के मुताबिक, अभिनेता का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि मनोज कुमार दो महीने बाद 88 साल के होने वाले थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 60 साल के करियर में इतने करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के मालिक थे मनोज कुमार
अगली वेब स्टोरी देखें.