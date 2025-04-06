इस एक चीज का नाम सुनते ही थर-थर कांपते थे मनोज कुमार, नाम सुनते ही...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 06, 2025

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार 4 अप्रैल 2025 को 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए.

भारतीय सिनेमा के शानदार कलाकार आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे.

उन्होंने कई सारी देशभक्ति फिल्में की थीं, जिसकी वजह से उन्हें 'भारत कुमार' के नाम से भी जाना जाता है.

लेकिन भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने वाले मनोज कुमार से जुड़े एक दिलचस्प किस्से के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं.

ये किस्सा मनोज कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पूरब और पश्चिम' जुड़ा हुआ है. दरअसल, को इस फिल्म की शूटिंग के लिए ब्रिटेन जाना था.

अब ब्रिटेन जाने के लिए उन्हें फ्लाइट लेना पड़ता, लेकिन उन्होंने शिप लिया और करीब एक महीने बाद वह फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन पहुंचें.

हालांकि इसके पीछे एक वजह है. दरअसल, एक्टर को फ्लाइट ट्रैवल से डर लगता था. IMDB ट्रिविया की मानें तो एक्टर को फ्लेन से डर लगता था.

मनोज कुमार को प्लेन का नाम सुनते ही बुखार चढ़ जाता था और उनके चेहरे पर दाने भी आ जाते थे. इसलिए वो प्लेन ट्रैवल अवॉइड करते थे.

