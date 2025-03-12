'औरंगजेब की कब्र पर शौचालय...' मनोज मुंतशिर के इस बयान से भड़के लोग
Pratibha Gaur
| Mar 12, 2025
मनोज मुंतशिर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जिस पर लोग भड़क गए हैं.
मनोज मुंतशिर ने कहा, 'आज पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस मांग के पूरी तरह से खिलाफ हूं, उसकी कब्र कभी नहीं हटनी चाहिए.'
मनोज ने आगे कहा, 'जब हम राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ शांतिप्रिय समाज के लोग हमें ज्ञान दे रहे थे.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमें बताया जा रहा था कि इस जमीन पर श्रीराम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, उसकी जगह स्कूल या अस्पताल बनना चाहिए.'
मनोज आगे कहते हैं, 'मैं भी भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि औरंगजेब की कब्र हटाने की क्या जरूरत है, इस पर शौचायल बनवा दो.'
'आखिर उस बदजात, हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम दान कर ही सकते हैं.'
मनोज मुंतशिर ने आगे कहा, 'मेरा ये वीडियो देखने के बाद जो सेक्युलर्स कमेंट करने वाले हैं, मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.'
मनोज मुंतशिर के इस बयान के बाद लोग बुरी तरह से भड़क रहे हैं.
