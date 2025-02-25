मनोज तिवारी पर इस हसीना ने लगाए गंभीर आरोप, बोली, 'फिल्म से बाहर निकालकर अब....'
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
हाल ही में भोजपुरी की एक अदाकारा ने मनोज तिवारी पर आरोप लगाए हैं. इस अदाकारा ने दावा किया है कि मनोज तिवारी ने उनको फिल्म से बाहर निकलवा दिया था.
अदाकारा कोई और नहीं बल्कि रिंकू घोष है जो कि भोजपुरी सिनेमा की एक बड़ी अदाकारा हैं. वो रवि किशन जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी काम कर चुकी हैं.
सिद्धार्थ कानन से बात करते हुए रिंकू घोष ने कहा था मुझे कई फिल्मों से बाहर निकाल गया है. मैं एक फिल्म में कर रही थी जिसमें मनोज तिवारी हीरो थे.
रिंकू घोष ने कहा, अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी और रात 12 बजे डायरेक्टर ने मुझे कहा, मनोज जी बोल रहे हैं कि अगर आप सेट पे जाओगी तो वो शूटिंग नहीं करेंगे.
रिंकू घोष ने बताया, मैंने वजह पूछने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं बताया. ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आई. बाद में पता चला कि वो एक नई लड़की को लेना चाहते थे.
जबकि हमने साथ में दरोगा बाबो आई लव यू फिल्म में काम किया था. बाद में रिंकू घोष ने इस बारे में मनोज तिवारी से बात की.
रिंकू घोष ने कहा कि मनोज तिवारी को लगा कि मुझे बुरा लगा है. उन्होंने पूछा कि क्या आपको मेरी बात बुरी लगी.
ऐसे में मनोज कुमार ने रिंकू घोष से माफी मांगी थी. उसके बाद मनोज तिवारी ने रिंकू घोष के साथ ऐसा कभी नहीं किया.
Thanks For Reading!
