मौनी रॉय की दुबई वेकेशन की फोटोज ने मचाया तहलका, बोल्ड लुक देख उड़े फैंस के होश

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2025

मौनी रॉय अक्सर अपनी कातिल अदाओं और बोल्ड फोटोज से तहलका मचाती रहती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस ने अब दुबई वेकेशन की ग्लैमरस फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की.

तस्वीरों में मौनी काफी हॉट और स्टाइलिश नजर आ रही हैं.

फैंस ने उनकी तस्वीरों को खूब पसंद किया और कमेंट्स में प्यार लुटाया.

मौनी रॉय हाल ही में वेब सीरीज 'सलाकार' में नजर आईं थी.

वहीं वह अगले साल वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में दिखाई देंगी.

इसके अलावा उनके पास मधुर भंडारकर की फिल्म 'वाइफ्स' भी है.

