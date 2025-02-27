इन 7 पाकिस्तानी सितारों ने बॉलीवुड में भी कमाया खूब नाम, एक ने तो शाहरुख खान संग...
Sadhna Mishra
| Feb 26, 2025
हिंदी सिनेमा में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के अलावा साउथ और हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई है.
लेकिन आज हम कुछ ऐसे सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में काम करने के लिए सरहदें पार की है.
एक्ट्रेस मावरा होकेन ने सनम तेरी कसम में काम किया है, इनकी खूबसूरती से लेकर एक्टिंग तक की खूब तारीफ हुई थी.
पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने 'ऐ दिल है मुश्किल', 'कपूर एंड संस' और 'खूबसूरत' में काम किया है.
फिल्म 'मॉम' में श्रीदेवी की बेटी का किरदार निभाने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली को खूब पसंद किया गया था.
फिल्म रईस से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली माहिरा खान शाहरुख खान संग रोमांस का तड़का लगा चुकी हैं.
इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम में नजर आने वाली सबा कमर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं.
इस लिस्ट में हुमैमा मलिका का नाम भी शामिल हैं. इन्होंने इमरान हाशमी के साथ क्राइम थ्रिलर राजा नटवरियाल में काम किया है.
क्रिएचर 3D और ऐ दिल है मुश्किल में नजर आने वाले इमरान अब्बास भी एक पाकिस्तानी स्टार हैं.
