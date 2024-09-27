हॉलीवुड की इन 5 फिल्मों की फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
Kavita
| Sep 27, 2024
एमसीयू फ्रेंचाइजी की कुल 33 फिल्में बनी हैं.
इन फिल्मों ने 29.7 बिलियन डॉलर की कमाई की है.
स्टार वार्स के बैनर तले 12 फिल्मों का निर्माण हुआ है.
इन फिल्मों ने कुल मिलाकर 10.3 बिलियन डॉलर की कमाई की है.
जेम्स बॉन्ड भी लिस्ट में है, जिसके 27 पार्ट आ चुके हैं.
इन फिल्मों ने 7.8 बिलियन डॉलर कमाए हैं.
स्पाइडर-मैन के 13 पार्ट में दुनिया भर में धमाल मचाया है.
इन फिल्मों ने 8.9 बिलियन डॉलर की कमाई की है.
पॉपुलर फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर के अब तक 9 पार्ट आ चुके हैं.
दुनिया भर में इन फिल्मों ने 9.5 बिलियन डॉलर की कमाई की है.
