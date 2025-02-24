खूबसूरती में मधुबाला को टक्कर देती थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, तस्वीरें देख हो जाएंगे लट्टू
Shreya Pandey
| Feb 24, 2025
मीना कुमारी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा सुर्खियों में रहीं थी. वो इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में एक हैं.
उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था. उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में की थी.
मीना कुमारी बहुत सुंदर थी. उनकी सुंदरता के चर्चे इंडस्ट्री में खूब होते थे. बताया जाता है कि ये मधुबाला जितनी सुंदर थी.
मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था. इन्होंने 33 साल के करियर में 90 से ज्यादा फिल्में की हैं.
मीना ने ‘इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा', ‘अजीब दास्तां है ये' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए हैं.
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस होने के साथ-साथ ये एक कवियित्री भी थी. इनके शेर-शायरी बहुत फेमस हैं.
मीना का जीवनकाल सिर्फ 38 साल का था. जीवन के अंतिम समय में इन्हें शराब पीने की लत लग गई थी.
वैसे तो ये बहुत फेमस एक्ट्रेस थी लेकिन इनके जीवन में एक खालीपन था. प्यार की कमी और तन्हाई ने भी इन्हें खूब सताया था.
